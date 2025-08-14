Auto centra due persone in scooter: tre morti

Pavia – Nel pomeriggio di ieri si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti un’auto e uno scooter, ed è costato la vita ai due “Vespisti” che stavano viaggiando tra Pavia e Borgarello, in località Cassinino, e all’anziano automobilista. L’uomo e la donna in moto, entrambi di 47 anni e residenti a Certosa di Pavia, sono stati sbalzati nel canale “Navigliaccio” oltre il guard rail sulla Statale 35 all’altezza di Cassinino. L’automobilista di 77 anni è rimasto imprigionato tra le lamiere contorte della sua auto ed è morto sul colpo. La richiesta di soccorso è partita intorno alle ore 18, lo scontro si è verificato sulla strada provinciale 35. L’incidente è avvenuto quando la Vespa, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro l’auto condotta dall’anziano automobilista che procedeva in senso contrario. Sul posto sono tempestivamente giunti i soccorsi, insieme ai Vigili del Fuoco che hanno estratto il corpo ormai esanime del 77enne dall’abitacolo dell’auto. Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Pavia per prendere i rilievi del caso.