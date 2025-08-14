Auto finisce in un dirupo ma si ferma nella fitta vegetazione: nessun ferito

Garbagna (AL) – Stamane verso le otto, pr cause in corso di accertamento, una donna al volante è finita con l’auto in un dirupo adiacente il piazzale della chiesa nella zona del Santuario della Madonna del Lago a Garbagna. Per fortuna l’auto si è fermata subito incastrata dalla fitta vegetazione e la donna è uscita indenne dall’abitacolo. Sul posto i Vigili del Fuoco, impegnati a raggiungere l’auto e metterla in sicurezza, e i Carabinieri della Compagnia di Tortona che stanno effettuando i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

.