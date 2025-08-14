Morti due alpinisti sul Monte Rosa

Aosta – Stanotte verso le tre, due alpinisti, un uomo e una donna, sono morti a causa di un incidente sul Castore, nel massiccio del Monte Rosa. I corpi delle due vittime sono stati recuperati dal soccorso alpino valdostano dopo essere stati individuati durante un sorvolo con l’elicottero. L’allarme è stato dato dopo il mancato contatto con gli alpinisti, che avevano pernottato al rifugio Quintino Sella. Le vittime sono un uomo di 34 anni residente in provincia di Pisa e una donna di 36 anni di origine straniera e residente a Padova. Erano partiti ieri mattina dal rifugio Quintino Sella per raggiungere la cima e poi completare la traversata scendendo dal versante ovest della montagna. Secondo i soccorritori è possibile che siano stati sorpresi dal maltempo, perdendo l’itinerario sulla cresta per poi precipitare sul ghiacciaio. L’allarme è scattato la notte scorsa quando il fidanzato della donna ha segnalato il suo mancato rientro. Il primo sorvolo con l’elicottero questa mattina aveva dato esito negativo.