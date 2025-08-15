Calabrone punge un escursionista che dal bosco finisce al San Martino

Genova – Un uomo di 40 anni passeggiava nel Bosco delle Fate in Val Trebbia quando è stato punto da un calabrone ed è finito al pronto soccorso. Il ricovero è dovuto a uno shock anafilattico, che è una grave reazione allergica che può essere fatale. Si manifesta rapidamente e coinvolge più organi, spesso pelle, sistema respiratorio e circolatorio. È fondamentale riconoscere i sintomi e intervenire prontamente, poiché questa condizione può mettere a rischio la vita. Per questo motivo la reazione allergica, immediata e grave, ha richiesto l’intervento rapido del 112, che ha inviato l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco per l’immediato ricovero. L’uomo, stabilizzato sul posto dalla Pubblica Assistenza di Fontanigorda e dal medico dell’automedica Golf 3, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Martino.