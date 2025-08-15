Terribile schianto in moto a Voghera, grave il motociclista

Voghera (PV) – Ieri mattina verso le 10:30, per cause in corso di accertamento, lungo la tangenziale, in prossimità dell’uscita per l’autostrada A21 e per Casei Gerola, un giovane di 21 anni di Garlasco in sella alla sua Yamaha diretto a Voghera, stava per affrontare una curva quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. La moto è finita contro il guard rail sul lato sinistro della carreggiata, mentre il centauro è stato sbalzato sull’asfalto, battendo violentemente la testa e perdendo conoscenza. Sul posto una squadra del 118 con ambulanza e automedica che ha prestato le prime cure al giovane. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: trasportato d’urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Nel frattempo, gli agenti della Polizia Stradale di Stradella, hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.