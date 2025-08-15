Uno scontro tra due Tir in autostrada innesca un incendio gigantesco

Masone (GE) – Stamane alle 6:30 è stato riaperto al traffico il tratto tra la A7 e il casello di Ovada dopo l’incidente di ieri pomeriggio all’altezza del km 3, tra due mezzi pesanti andati a fuoco che. ieri sera verso le undici, ha costretto alla chiusura del tratto interessato per consentire le operazioni di bonifica e ripristino del piano stradale. Stamane si sono registrati 8 chilometri di coda sull’autostrada A26 in direzione Genova. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l’Italia per segnalare la coda e velocizzare il deflusso dei veicoli.