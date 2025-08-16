Calcio Coppa Italia – Il Genoa c’è

Genova (Genoa – Vicenza 3-0) – Comincia con un largo sorriso la Coppa Italia del Genoa. In un Ferraris che regala uno splendido colpo d’occhio nonostante il giorno di Ferragosto e una serata caldissima, i Rossoblù superano per 3-0 il Vicenza al termine di un incontro ben interpretato, dove emerge netta la superiorità della squadra di Vieira. La formazione di Gallo, tuttavia, attesa protagonista nella prossima serie C, lotta fino in fondo, suscitando una buona impressione. La svolta della serata arriva in chiusura di primo tempo. La rete di Carboni, uno dei migliori in campo, e l’autogol di Benassai nel giro di una manciata di minuti chiudono il discorso qualificazione, sigillato in maniera definitiva dalla perla di Stanciu in avvio di ripresa. Nei sedicesimi di finale (a fine settembre), il prossimo avversario sarà l’Empoli, che ha eliminato ai rigori la Reggiana (1-1 al novantesimo).

Genoa – Vicenza: Coppa Italia Trentaduesimi Calcio.

Genoa (4-2-3-1): 1 Leali; 15 Norton – Cuffy, 22 Vasquez, 27 Marcandalli (69′ Vitinha), 3 Martin; 8 Stanciu (79′ Venturino), 73 Masini; 23 Carboni (59′ Messias), 32 Frendrup, 11 Gronbaek (59′ Malinovskyi); 29 Colombo (69′ Ostigard). In panchina: Siegrist, Sommariva, Ekhator, Ellertsson, Fini, Sabelli, Thorsby. All. Vieira.

Vicenza (3-5-2): 12 Massolo; 27 Sandon, 6 Leverbe, 14 Cuomo; 28 Caferri (66′ Tribuzzi),8 Cavion (55′ Rada), 99 Vitale (66′ Pellizzari), 4 Carraro, 23 Benassai; 9 Morra (77′ Alessio), 10 Capello (55′ Stuckler). In panchina: Basso, Bianchi, Rauti, Golin, Vescovi, Fantoni. All. Gallo.

Gol: pt 39′ Carboni, 45′ aut. Benassai; st 53′ Stanciu

Arbitro: Ferreri Caputi di Livorno

Foto: Gazzetta dello Sport