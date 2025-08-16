Contromano in autostrada: patente ritirata e auto sequestrata

Rivoli (TO) – Stamane verso le 5:50, una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Rivoli, nel percorrere l’autostrada A32 da Avigliana verso Rivoli, ha intercettato un’autovettura che procedeva contromano sulla corsia di sorpasso a sinistra.

Nella circostanza, i Carabinieri, hanno bloccato il mezzo posizionandosi frontalmente allo stesso con l’ausilio dei lampeggianti e della sirena. Inoltre hanno bloccato il traffico autostradale al fine di permettere all’automobilista, un anzian di 81 anni, di effettuare l’inversione di marcia in sicurezza e quindi è stato accompagnato alla prima utile piazzola di sosta. Il conducente è stato sanzionato con il ritiro della patente mentre l’autovettura è stata posta sotto sequestro. L’uomo, cosi come accertato dai Carabinieri, ha imboccato contromano l’autostrada all’entrata del comune di Rivoli.