Incendio nella notte in casa: spento rapidamente dai pompieri

Asti – Per cause in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco insieme ai Carabinieri giunti sul posto, poco prima di mezzanotte è divampato un incendio nella camera da letto in un alloggio di un condominio di Corso Alessandria. Il denso fumo si era già infilato nelle parti comuni e metteva a rischio anche la salubrità dell’aria in tutto il resto del condomimio. Per questo sono stati fatti uscire tutti i residenti del palazzo e solo dopo le complesse operazioni di spegnimento sono stati fatti rientrare ad eccezione della famiglia che vive nell’appartamento distrutto dalle fiamme vista l’inagibilità dei locali. Fortunatamente non si registrano feriti gravi ad eccezione di un intossicato dal fumo in forma lieve