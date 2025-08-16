Un boato nella notte: un morto e sette feriti

Biella – “Notte di fuoco” a Biella nell’incendio di una palazzina dove un uomo è morto e altre sette persone sono rimaste intossicate. È successo la scorsa notte intorno alle 2:30 in rione Chiavazza. I testimoni hanno detto che il rogo è stato preceduto da un boato. Le fiamme hanno avvolto per intero l’edificio. Probabilmente l’esplosione è dovuta ad una bombola di GPL (che non è gas naturale, come il metano che non esplode, ma Gas Petrolio Liquefatto, prodotto dai petrolieri, che è pericoloso). La vittima è un uomo di origini magrebine che dormiva nel seminterrato, dove, secondo i primi accertamenti, ha avuto origine l’incendio.