Cagliari – Virtus Entella Coppa Italia Secondo Turno A-B – Tra Cagliari e Virtus Entella un pareggio nato da un rigore sbagliato da una parte, cui ha risposto un autogol dall’altra

Cagliari (Cagliari – Virtus Entella 1-1) – Il primo tempo è molto equilibrato ed entrambe le squadre faticano a costruirsi grandi occasioni da gol, motivo per cui Piccoli ci prova direttamente su calcio di punizione alla mezz’ora: il suo destro termina però di poco a lato della porta difesa da Del Frate. Proprio il centravanti rossoblù riesce però a mandare il pallone in fondo alla rete al 44’, con un diagonale di destro che trafigge l’Entella. All’84’ Kılıçsoy colpisce invece il palo per il Cagliari, mentre due minuti più tardi Mina ha l’enorme chance per sigillare il match su calcio di rigore (conquistato da Sebastiano Esposito), ma calcia clamorosamente alto. Sull’azione seguente l’Entella pareggia incredibilmente il risultato: Deiola inciampa in uno sfortunato autogol, portando una gara che sembrava già vinta ai calci di rigore. Qui Adopo sbaglia un penalty per il Cagliari, ma Karic e Marconi fanno peggio per l’Entella, con due errori che permettono quindi ai sardi di imporsi con il risultato complessivo di 6-5.

Cagliari – Virtus Entella Coppa Italia Secondo Turno A-B

Cagliari – Virtus Entella 1-1 (6-5 d.c.r)

Gol: 45′ Piccoli (C), 87′ aut. Deiola (C)

Cagliari (3-5-2): Caprile; Deiola, Mina, Obert (89′ Cavuoti); Zortea, Adopo, Prati (78′ Mazzitelli), Folorunsho, Idrissi (64′ Zappa); Piccoli (78′ Kilicsoy), Luvumbo (64′ Esposito). Allenatore: Pisacane.

Virtus Entella (3-5-2): Del Frate; Parodi, Tiritello, Marconi; Mezzoni, Dalla Vecchia (61′ Karic), Benali (78′ Nichetti), Franzoni (85′ Castelli), Di Mario; Guiu (61′ Russo), Fumagalli (78′ Debenedetti). Allenatore: Chiappella.

Arbitro: Mario Perri.

Ammoniti: Benali (V), Parodi (V), Marconi (V), Karic (V).