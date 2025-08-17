Calcio Serie C Coppa Italia – Pro Vercelli: “Volli, sempre volli, fortissimamente volli” e travolge l’Albinoleffe

Zanica (BG) Albinoleffe – Pro Vercelli 0-3 – L’esordio di questa stagione con vittoria della Pro Vercelli, a Zanica contro l’Albinoleffe è stato di tutt’altra risma: perentorio 0-3 con reti di Asane Sow, Carlo Mattia Rutigliano e Gianmario Comi, due legni colpiti e una prestazione perentoria al cospetto di un avversario, spesso e volentieri rivelatosi “bestia nera” delle Bianche Casacche. Ci sarà tempo per scoprire tutti, a cominciare dall’esordio in campionato, domenica 24 agosto alle 21, a Busto Arsizio contro la Pro Patria. In Coppa Italia di Serie C, il prossimo avversario – ai sedicesimi di finale – sarà il Vicenza, da affrontarsi sempre in trasferta, mercoledì 29 ottobre. Sow porta avanti la Pro al 19′: penetrazione in area di Rutigliano, conclusione respinta da Baldi e conclusione a rete di Asane Sow, rivelatosi il più lesto di tutti e che, al 27′, con una conclusione di punta in stile calcetto, colpisce pure il palo. L’asse Rutigliano-Asane Sow si ripropone al 54′, in occasione della triangolazione che manda Carlo Mattia a segno di mancino. I conti li chiude al 91′ il solito bomber Comi, che corregge in rete, da due passi, una conclusione sulla traversa da parte di Iotti: 0-3.

Albinoleffe – Pro Vercelli 0-3

Albinoleffe (3-5-2): Baldi; Boloca (10′ st Brighenti), Potop, Sottini; Barba, Lombardi (40′ st Agostinelli), Mandelli (27′ st Astrologo), Parlati, Ambrosini; Sali (1′ st Angeloni), Svidercoschi (27′ st Toma). In panchina: Di Chiara, Bonfanti, Giannini, Garattoni, Paganessi, Lupinetti, Borghi, Lekaj. All. Lopez.

Pro VercelliI (4-3-3): Passador; Piran, Clemente, Coccolo, Furno; Rutigliano (23′ st O. Sow), Burruano, Iotti; J.G. Akpa Akpro (42′ st Ronchi), Comi, A. Sow (19′ st Mallahi).In panchina: Lancellotti, Ghisleri, Thiam, Coppola, Tarantola, Emmanuello, Carosso, Pino. All. Santoni.

Gol: pt 19′ A. Sow (P); st 9′ Rutigliano (P), 46′ Comi (P).

Arbitro: Carlo Esposito di Napoli.

Ammoniti: Barba (A), Parlati (A).

Recuperi: 2+4.

Foto: Tuttocampo