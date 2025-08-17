Como (Como – Sudtirol 3-1) – Il Como passa il turno di Coppa Italia, giocherà i sedicesimi di finale. Al Sinigaglia, nella prima partita stagionale 2025/2026, la squadra di Fabregas ha eliminato il Sudtirol in rimonta, dopo che quest’ultima era riuscita a trovare il goal del vantaggio con il rigore di Casiraghi. Dopo essersi coperta benissimo per i primi trenta minuti, il club di Serie B ha però concesso una ripartenza ai padroni di casa che ha fatto cadere il muro creato dal team di Castori nella prima parte di gara. Nel giro di quattro minuti, infatti, il Como ha trovato una vittoria decisamente incredibile, considerando i tre goal arrivati in pochissimo tempo: grandi protagonisti Douvikas, autore di una doppietta, e Jesus Rodriguez, giovane prospetto arrivato dal Betis che ha mostrato ai tifosi italiani le grandi doti tecniche e di velocità, utili a sfruttare gli ampi spazi lasciati dal Sudtirol a margine dei tre goal casalinghi. Superato il Sudtirol con la doppietta di Douvikas e il goal di Da Cunha, tutti abili a farsi trovare pronti sulle ripartenze di un team ospite troppo in ritardo e con una difesa decisamente alta in occasione degli errori offensivi sulla trequarti avversaria, il Como giocherà i sedicesimi contro il Sassuolo, a sua volta al turno successivo di Coppa Italia dopo aver eliminato il Catanzaro nella serata di Ferragosto.

Como – Sudtirol 3-1

Como (4-2-3-1): Butez, Vojvoda, Kempf, Ramon, Moreno; Sergi Roberto (57′ Perrone), Da Cunha (82′ Baturina); Rodriguez (57′ Diao), Nico Paz, Addai (66′ Caqueret); Douvikas (66′ Morata). All. Fabregas.

Sudtirol (3-5-1-1): Adamonis; Kofler (79′ Masiello), Bordon, Giorgini; El Kaouakibi, Coulibaly, Tait (74′ Tronchin), Casiraghi (74′ Martini), S. Davi, Mallamo (60′ Italeng), Pecorino (59′ Odogwu). All. Castori.

Gol: 13′ rig. Casiraghi (S), 39 e 40′ Douvikas (C), 43′ Da Cunha (C).

Arbitro: Galipo.

Ammoniti: Sergi Roberto (C)

Espulsi: Bordon