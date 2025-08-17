Coppa Italia Serie C – L’inter U23 rimonta e vince

Lumezzane (Lumezzane – Inter U23 1-2) – Buona la prima per l’Inter U23, che batte in rimonta il Lumezzane nel primo turno di Coppa Italia di Serie C e conquista il passaggio del turno. I nerazzurri di Vecchi bagnano con un successo per 1-2 la prima partita ufficiale della nuova formazione interista, dopo essere passati in svantaggio per il gol di Malotti a metà del primo tempo. Allo scadere della prima frazione ci pensa Zuberek a riportare l’incontro in parità. Marcatori: 41′ Malotti (L), 44′ Zuberek (I), 65′ Kamate (I). Il prossimo appuntamento per l’Inter U23 sarà invece lunedì 25 agosto alle ore 20:30, data dell’esordio nel campionato di Serie C sul campo del Novara.
Lumezzane – Inter U23 Calcio Coppa Italia Serie C 1° Turno: 1 – 2
Lumezzane (4-2-3-1): 22 Bonardi; 77 Diodato (11 Ghillani 73’), 6 Pogliano (2 Deratti 60’), 17 De Marino, 3 Pagliari; 4 Paghera, 41 Scanzi; 19 Rolando, 10 Malotti, 21 Iori; 7 Ferro. In panchina: 12 Battagliola, 15 Ndiaye, 39 Serpa, 76 Simoncelli, 95 Motta, 99 Belvedere. Allenatore: Massimo Paci.
Inter U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 24 Re Cecconi, 19 Prestia, 63 Fontanarosa; 46 Cinquegrano, 10 Kamate, 8 Fiordilino (14 Bovo 78’), 9 Topalovic (16 Venturini 64’), 3 Cocchi (25 David 78’); 35 Zuberek (11 Agbonifo 64’), 7 Spinaccè (30 Mosconi 87’). In panchina: 12 Raimondi, 22 Zamarian, 2 Avitabile, 6 Maye, 15 Stante, 45 Sarr. Allenatore: Stefano Vecchi.
Gol: 41′ Malotti (L), 44′ Zuberek (I), 65′ Kamate (I).
Arbitro: Frasynyak.
Ammoniti: Rolando, Fontanarosa, Fiordilino, Scanzi, Re Cecconi, De Marino, Agbonifo.
Foto: Giornale di Brescia