Donna si perde nella notte, ritrovata e riaccompagnata a casa

Capriata d’Orba (AL) – È stata ritrovata poco dopo le 11.30 la donna di 64 anni dispersa nel territorio di Capriata d’Orba. Sta bene. I familiari non avevano più sue notizie da questa notte e, intorno alle 4, erano scattate le ricerche. Presenti sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Protezione Civile. Dalle prime informazioni la donna si sarebbe spostata a piedi tra le campagne fino a raggiungere il territorio di Castelletto d’Orba: qui è stata vista e aiutata da un signore che, in auto, l’ha riaccompagnata in paese.