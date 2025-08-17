Due cognati litigano nella notte e uno dei due è morto accoltellato

Milano – Dopo una violenta litigata col cognato – il marito di sua sorella – lo ha ucciso con un coltello da cucina. Un uomo di 29 anni, cittadino ecuadoriano, disoccupato e con precedenti, è stato arrestato con l’accusa di omicidio compiuto ieri notte, sabato 16 agosto. Il fatto si è consumato in un alloggio in zona Corvetto a Milano. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, dopo una lite per motivi familiari con la sorella e con suo marito, l’uomo avrebbe colpito con un coltello da cucina il cognato di 32 anni, anche lui ecuadoriano. Raggiunto da più fendenti, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è morto poco dopo.