Alpinista si aggrappa, ma cede la roccia, così precipita e muore

Brouillard (AO) – Ormai è una strage: terzo morto in montagna in quattro giorni in Valle d’Aosta e il bilancio d’agosto a livello nazionale assume i contorni di una situazione critica che va verso le 100 vittime dopo le 83 tra fine giugno e luglio. Davide Migliorino, 36 anni di Treviglio (Bergamo), un alpinista lombardo in vacanza in Val d’Aosta ha perso la vita ieri sul Monte Bianco precipitando dalla cresta del Brouillard, a 4.030 metri di quota. Con due compagni di cordata, rimasti illesi, stava procedendo slegato sulla cresta quando in un passaggio si è aggrappato a una roccia che ha ceduto, facendolo precipitare per 200 metri. Non c’è stato nulla da fare, quando le guide del Soccorso alpino hanno recuperato con l’elicottero il corpo sul fondo del ghiacciaio, il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. La vittima è stata trasportata nella camera mortuaria di Courmayeur, mentre la Guardia di Finanza di Entrèves sta raccogliendo gli elementi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente.