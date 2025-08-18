Calcio Coppa Italia Frecciarossa – il Frosinone vince 1-0 all’U-Power Stadium e si qualifica per i sedicesimi di Coppa Italia

Monza (Monza – Frosinone 0-1) – Con un gol di Kvernadze al 92’ il Frosinone vince 1-0 all’U-Power Stadium e si qualifica per i sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa, beffando un Monza che avrebbe meritato in più occasioni di passare in vantaggio .Dopo una fase molto tattica, gli ospiti provano a rendersi pericolosi con una punizione di Marchizza: tiro forte, ma palla fuori. Il Monza risponde al 23’ con la conclusione di Colombo, che sibila a lato. Ci prova anche capitan Pessina al 40’, ma Sherri blocca il suo mancino. I Biancorossi premono e prima dell’intervallo Caprari calcia in mischia, trovando la ribattuta della difesa ospite. A inizio ripresa c’è Galazzi tra i brianzoli per il primo cambio di Mister Bianco. Il Frosinone torna a farsi vedere al 55’, quando Marchizza mette in mezzo un cross pericoloso, su cui non arriva nessun compagno. Al 56’ doppio cambio per il Monza, con gli ingressi di Obiang e Azzi, mentre al 64’ entra anche Ganvoula. Al 73’ bello spunto di Dany Mota, che si gira e calcia, sfiorando il gran gol col destro. I brianzoli ci credono e sfiorano ancora il vantaggio al 77’. Progressione di Obiang che serve splendidamente Azzi, il cui tiro finisce a lato di pochissimo. A sorpresa però il gol lo trova il Frosinone al 92’. Contropiede ciociaro con Francesco Gelli che serve in mezzo Kvernadze, pronto a insaccare lo 0-1. Una vera beffa per il Monza che non ci sta e chiede un rigore per un contatto su Dany Mota, ma Perenzoni fa proseguire. Nei nove minuti di recupero arriva poi l’espulsione per Ganvoula decisa dopo l’intervento del Var per un fallo di reazione. L’ultima occasione al minuto 104 capita a Lucchesi, che si inserisce in area ospite e sfiora l’1-1. Vince 1-0 il Frosinone che stacca il pass per i sedicesimi di Coppa Italia.

Monza – Frosinone 0-1

Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Brorsson (10′ st Azzi), Lucchesi; Ciurria, Pessina, Colombo (10′ st Obiang), Birindelli (44′ st Ravanelli); Colpani (20′ st Ganvoula), Caprari (1′ st Galazzi); Mota. In panchina : Pizzignacco, Sorrentino, Capolupo, Carboni, Delli Carri, Domanico, Sardo, Maric, Martins, Petagna. All.: Bianco.

Frosinone (3-4-2-1): Sherri (39′ st Palmisani); Monterisi, Calvani, Marchizza; A. Ayono, Calò, Koutsoupias, Masciangelo (30′ st Bracaglia); Barcella (15′ st F. Gelli), Ghedjemis (30′ st Zilli); Raimondo (15′ st Kvernadze). In panchina : Lolic, Biraschi, J. Gelli, J. Ayono, Chichella, Grosso. All.: Alvini.

Gol: 47′ st Kvernadze (F).

Arbitro: Perenzoni.

Ammoniti: Izzo (M), Zilli (F).

Espulsi: Ganvoula (M).

Foto: Sky Sport