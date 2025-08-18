Calcio Coppa Italia – Gara complicata al Moccagatta: sbroglia la matassa la Juve, che prevale per uno a zero sul Novara

Alessandria (Juventus U23 – Novara 1-0) – Passo falso del Novara nel primo match ufficiale della stagione. Allo stadio Moccagatta di Alessandria ad avere la meglio sono i Bianconeri di mister Brambilla che si impongono per 1-0 sugli Azzurri aggiudicandosi il primo turno della Coppa Italia di Serie C in una gara sofferta e complicata. La Juventus Next Gen parte carica, ma le occasioni salienti sono targate Novara con D’Alessio prima e poi con Da Graca che trova il gol, annullato poco dopo per un tocco di mano. Nella ripresa a farsi sentire è la squadra di Zanchetta che si rende pericolosa ancora con Da Graca, ma la Juventus rimane vigile. La partita si complica al 59’: per Armaradio è doppia ammonizione e bianconeri in dieci. L’uomo in meno non scoraggia i ragazzi di mister Brambilla che trovano il vantaggio al 67’ con Guerra che sblocca il match e regala di fatto il passaggio al secondo turno di Coppa Italia Serie C ai bianconeri, grazie anche agli interventi sul finale di Mangiapoco che nega al Novara di pareggiare i conti.

Juventus U23 – Novara Coppa Italia Serie C

Juventus Next Gen: Mangiapoco, Pedro, Ngana (1’ st. Owusu), Puczka, Deme (28’ st. Macca), Amaradio, Faticanti (42’ st. Cudrig), Guerra (28’ st. Okoro), Scaglia F., Turicchia, Turco (42’ st. Perotti). In panchina: Scaglia, Fuscaldo, Anghelè, Savio, Vacca, Pugno, Crapisto, Van Aarle, Pagnucco, Perotti, Cudrig. Allenatore: Massimo Brambilla.

Novara: Boseggia, Alberti, Donadio, Khailoti, Collodel, Da Graca (34’ st. Perini), Ranieri (34’ st. Cannavaro), Lorenzini, D’Alessio (17’ st. Valdesi), Agyemang, Basso. In panchina: Negri, Trifino, Lartey, Citi, Ledonne, Dell’Erba, Maressa, Arboscello, Cortese. Allenatore: Andrea Zanchetta.

Gol: 22’ st. Guerra (J).

Arbitro: Pasculli di Como.

Ammoniti: 18’ pt. Amaradio (J), 19’ st. Basso (N), 37’ st. Perini (N).

Espulsi: 14’ st. Amaradio (J) per doppia ammonizione.