Calcio Coppa Italia Serie C – Alcione Milano vince ai rigori

Busto Arsizio (Pro Patria – Alcione Milano 1-1) – Prima uscita ufficiale che termina con una vittoria ai calci di rigore dopo un match vivace e ricco di occasioni. Ad un primo tempo in cui i protagonisti sono Zamparo e Rovida, con il duello vinto dal portiere della Pro Patria, fa sponda una ripresa in cui l’Alcione parte molto forte e trova il vantaggio con Ciappellano. Il pareggio improvviso di Ferri non frena gli Orange che fino all’ultimo spingono sfiorando il vantaggio all’ultimo istante con ancora Ciappellano, salvato però sulla linea da Viti. Ai calci di rigore si impongono i ragazzi di Cusatis – infallibili dal dischetto -, con Agazzi protagonista assoluto con i due rigori parati a Di Munno e Udoh. Sarà dunque l’Alcione ad affrontare l’Atalanta U23 nel prossimo turno di Coppa Italia.

Coppa Italia Serie C Calcio

Pro Patria – Alcione Milano 1-1 ( 2-5, dopo rigori)

Pro Patria (3-5-2): Rovida; Reggiori (10′ st Mora), Motolese, Travaglini; Giudici, Ricordi (10′ st Sala), Di Munno, Ferri (42′ st Citterio), Orfei (42′ st Viti); Mastroianni (24′ st Renelus), Udoh. In panchina: Gnonto, Aliata, Auci, Frattini, Galantucci, Marra, Gentile, Ferrario. Allenatore: Leandro Greco.

Alcione Milano (4-3-1-2): Agazzi; Bertolotti, Ciappellano, Pirola, Renault; Lopes, Galli (27′ st Invernizzi), Muroni; Pitou; Morselli, Zamparo (33′ st Samele). In panchina : Moroni, Dimarco, Miculi, Mocchi, Lanzi, Rebaudo, Marconi. Allenatore: Giovanni Cusatis.

Gol: Ciappellano (A) al 17 ‘pt, Ferri (P) al 32’st.

Arbitro: Bianchi di Prato (Bianchi di Pistoia e Ingenito di Piombino; IV Ufficiale: Andeng Tona Mbei di Cuneo)