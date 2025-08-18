Giovane muore dopo essersi tuffato nel Po

Linarolo (PV) – Ieri pomeriggio verso le sei, un bagno rinfrescante nel Grande Fiume è costato la vita a un ragazzo di cui non si conoscono ancora le generalità. È morto dopo essere stato trascinato dalla corrente del Po, vicino al (Pavia). Il giovane stava facendo il bagno all’altezza della confluenza del Ticino nel Po. L’allarme è scattato poco dopo: Il giovane, che era in compagnia di due amici, si è tuffato nel fiume. Vedendolo in difficoltà, una barca che transitava in quel tratto lo ha caricato e riportato a riva. Sul posto gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare le cause del triste incidente. Dopo averlo rianimato, i sanitari l’hanno condotto in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia. Ma una volta giunto in ospedale, il ragazzo è morto.