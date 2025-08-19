Alessandria, tragedia in Polstrada: assistente capo si toglie la vita

Alessandria – Stamane un agente assistente capo della Polizia Stradale, 56 anni, in servizio da anni alla sottosezione di Alessandria Ovest (San Michele) si è tolto la vita in casa. Si è sparato con la pistola d’ordinanza. Lascia la moglie e due figli. Sul posto i Vigili del Fuoco, personale del 118 agenti polstrada e una pattuglia dei carabinieri che, insieme ai poliziotti, stanno effettuando i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dei fatti. Dalle prime indiscrezioni il poliziotto si è tolto la vita mentre era a letto poco prima di alzarsi per andare a lavorare. Ignoti per ora i motivi dell’insano gesto.