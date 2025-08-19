Calcio Coppa Italia A/B – Una Sampdoria decorosa perde ai rigori con lo Spezia

La Spezia (Spezia – Sampdoria 1-1; 5-3 dopo rigori) – Buona gara della Sampdoria che perde però ai calci di rigore contro lo Spezia, con beffa finale. Nel primo tempo vantaggio di Henderson su assist di Coda al 34′ e immediato pareggio di Artistico al 36′ con un colpo di testa ad anticipare Ferrari con una formazione svagata subito dopo il vantaggio. Forse l’unica vera sbavatura di un match altrimenti ben interpretato dalla formazione di Donati, con intensità, concentrazione e voglia di fare.Nella ripresa subito un salvataggio sulla linea di Depaoli su Aurelio, poi cresce la Samp che spreca un paio di buone palle goal con Çuni tra 69′ e 73′. Nel finale occasioni anche per lo Spezia con Kouda, ma è la Sampdoria a recriminare perché al 94′ Depaoli trova il goal qualificazione su assist di Ferrari, ma dopo quasi cinque minuti di check al var l’arbitro annulla per un fuorigioco davvero millimetrico. Ai rigori sbaglia subito Henderson, per lo Spezia sbaglia Kouda ma l’arbitro viene richiamato dal var e fa ripetere per la posizione di Ghidotti, poi sbaglia anche Pedrola ed Esposito segna il penalty decisivo.

Spezia – Sampdoria 1-1 (5-3 dopo rigori)

Spezia (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Cistana (62′ Hristov), Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Candelari (63′ Kouda), Aurelio; Di Serio (78′ Comotto), Artistico (78′ Soleri). All. D’Angelo.

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Ferrari, Vulikic (86′ Ioannou); Depaoli, Ferri (64′ Conti), Bellemo, Henderson, Benedetti (63′ Pedrola); Coda (86′ Narro) , Sekulov (46′ Cuni). All. Donati.

Gol: 34′ Henderson, 36′ Artistico.

Arbitro: Zufferli.

Ammoniti: Ferri, Benedetti, Conti.

Rigori: Henderson (parato), Soleri (gol), Cuni (gol), Kouda (gol), Narro (gol), Hristov (gol), Pedrola (parato), Esposito (gol).

Foto: Spezia Calcio