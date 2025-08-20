Folgorato dall’alta tensione, operaio non è in pericolo di vita

Campomorone (GE) – Stamane per cause in corso di accertamento si è verificato un incidente sul lavoro nel cantiere del Terzo Valico, dove un operaio di 25 anni è rimasto folgorato dall’alta tensione. È stato subito soccorso dai colleghi, che hanno chiamato il 112. Sul posto l’automedica e la Croce Bianca Valsecca, che lo hanno stabilizzato e accompagnato all’ospedale San Martino. Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi, ma situazione clinica sta migliorando. Nel cantiere del Terzo Valico sono arrivati anche gli esperti dello Psal, il nucleo prevenzione e sicurezza Ambienti di lavoro della Asl 3, per i necessari accertamenti sulla dinamica dell’incidente.