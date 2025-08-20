Indagati i Carabinieri che si sono difesi col Taser

Genova – Il magistrato che segue il caso di omicidio colposo, ha aperto un fascicolo per i Carabinieri che, per difendersi dall’albanese Elton Bani di 41anni, che li ha aggrediti, morto domenica pomeriggio dopo essere stato colpito da diverse scariche elettriche di Taser inflitte da 4 carabinieri. Un “atto dovuto” per consentire ai due militari di difendersi e nominare tecnici ed esperti che potessero partecipare alle perizie medico legali e a tutti gli altri accertamenti che saranno eseguiti. Elton Bani era recentemente uscito dal carcere con l’affidamento in prova presso l’azienda del fratello e lavorava nei cantieri come muratore senza particolari problemi. Domenica pomeriggio, invece, era arrivato sotto casa, a Manesseno, frazione del comune di Sant’Olcese, nel primo entroterra genovese, molto agitato e nervoso. Alcuni vicini, pensando che stesse male, hanno chiamato il 112 che ha inviato un’ambulanza e una pattuglia dei Carabinieri. Elton Bani avrebbe reagito male al tentativo di soccorso del personale dell’ambulanza e per questo è stato fermato dai carabinieri. Ma si sarebbe ribellato all’identificazione e avrebbe aggredito gli Uomini della Benemertita che per difendersi lo hanno colpito col taser, la pistola che emette forti scariche elettriche, in grado di mettere ko anche un uomo forte e robusto come Bani che, però, si sarebbe sentito male, perdendo rapidamente i sensi e morendo senza che il personale sanitario riuscisse a salvargli la vita.