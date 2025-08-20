Operaio folgorato mentre bonifica una cabina elettrica

Sant’Angelo Lodigiano (LO) – Un operaio di 54 anni è morto folgorato mentre stava lavorando a un intervento di derattizzazione all’interno di una cabina elettrica vicino a un supermercato a Sant’Angelo Lodigiano (Lodi). L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno quando il collega di supporto che era insieme a lui ha chiesto aiuto. Sul posto i Vigili del Fuoco, il personale del 118, l’elisoccorso e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. L’uomo è stano trasportato all’ospedale con l’elisoccorso ma per lui non c’è stato niente da fare, ogni sforzo per salvarlo è risultato vano.

Foto Ansa