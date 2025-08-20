Un anziano si era assopito su una panchina ma alcuni teppisti gli hanno “scaricato” una trentina di secchi d’acqua addosso: è finito all’ospedale e dimesso il 17 agosto

Alassio (SV) – Un anziano di 75 anni in vacanza ad Alassio, per cause in corso di accertamento, è stato colpito con una trentina di secchiate d’acqua lanciate da un gruppo di giovani mentre stava riposando su un lettino in una spiaggia privata. I fatti risalgono al giorno di Ferragosto ma sono stati resi noti solo ieri. L’anziano, svegliatosi di soprassalto, è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), dove è rimasto ricoverato due giorni. Dimesso il 17 agosto, dovrà essere sottoposto ad ulteriori accertamenti. Intanto i Carabinieri hanno avviato le indagini per risalire ai miserabili autori del gesto.