Ferma l’auto in curva sulla A7 e inizia a ballare

Genova – Ieri sera vero le sette una turista slovacca di 40 anni evidentemente ubriaca, in transito sull’autostrada A7 Milano-Serravalle-Genova, in direzione Milano, ha fermato l’auto in curva e, lasciando l’autoradio accesa al massimo volume, è scesa iniziando a ballare. Immediato l’intervento di una pattuglia Polstrada che ha proceduto all’arresto della donna. Dopo l’arresto la donna ha rifiutato il test dell’etilometro e ha cominciato a dare in escandescenze, alternando momenti di rabbia a momenti di crisi emotiva. Considerata la situazione psicofisica della conducente, gli agenti della stradale hanno chiesto l’intervento di un’altra pattuglia in supporto e del personale sanitario del 118, arrivato poco dopo. La donna è stata fatta salire a bordo dell’autoambulanza, ma ha cominciato a sputare contro il personale sanitario e i poliziotti, colpendo con un forte calcio la dottoressa del 118 che cercava di visitarla. Quest’ultima ha riportato un trauma toracico giudicato guaribile in tre giorni. Dopo essere stata sedata e contenuta, la turista slovacca è stata trasferita all’ospedale Villa Scassi, dove ha trascorso la notte. Stamane è stato convalidato l’arresto.