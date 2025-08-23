Calcio Serie C (1° Giornata)- Inizia in salita la Serie C per il Bra

San Benedetto Del Tronto (Sambenedettese – Bra 1-0) – Non inizia nel migliore dei modi il cammino del Bra in Serie C. Al “Riviera delle Palme” i giallorossi di Fabio Nisticò si arrendono alla Sambenedettese, che trova il gol decisivo al 35’ del primo tempo con Konatè, bravo a sfruttare un cross dalla sinistra di Tosi. Finisce 1-0, con i padroni di casa che partono così con tre punti importanti davanti al proprio pubblico. La partita si accende sin dai primi minuti: al 4’ Dalmazzi sfiora subito il vantaggio di testa, mentre al 10’ Eusepi non riesce a concretizzare un errore difensivo del Bra. I piemontesi provano a reagire con un tiro alto di Lionetti, ma al 35’ arriva la rete che decide la sfida. Tosi sfonda sulla corsia mancina, serve al centro Konatè che, lasciato solo, batte Franzini per l’1-0.Nella ripresa il Bra rientra con più convinzione. Al 48’ Pautassi impegna Orsini con una conclusione dal limite, mentre nel finale Brambilla sfiora il pareggio con un destro che termina di poco fuori. La Sambenedettese, invece, controlla e prova a chiudere i conti con Scafetta, senza però riuscire a trovare il raddoppio. Il prossimo turno vedrà la Sambenedettese impegnata contro il Forlì, mentre il Bra cercherà il riscatto davanti ai propri tifosi dopo un debutto complicato.
Sambenedettese – Bra 1-0
Sambenedettese (4-2-3-1): 1 Orsini; 14 Tosi, 21 Dalmazzi, 17 Pezzola, 4 Zini; 24 Alfieri, 18 Candellori; 11 Battista (58′ Scafetta), 47 Konate (85′ Toure), 7 Marranzino; 9 Eusepi (85′ Sbaffo). All: Palladini.
Bra (3-5-2): 1 Franzini; 6 Sganzerla, 5 Chiesa, 4 Cannistrà; 20 Morleo (85′ Sammouni), 77 Brambilla, 8 Tuzza (72’Campedelli), 7 Giallombardo (72′ Aloia), 14 Lionetti (58′ Minaj); 11 Sinani (85′ Dimatteo), 10 Pautassi. All. Nisticò.
Gol: pt 36′ Konate.
Arbitro: Guitaldi di Rimini.
Foto: Targato CN