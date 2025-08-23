Finge un incidente per salire sul Tram 4

Torino – Un un uomo ha tentato di salire sul Tram 4 con la bicicletta tra corso Regina e Ponte a Mosca. Ricevuto il rifiuto ha iniziato a inseguire il mezzo lungo corso Regina, fino a ponte Mosca. Ha lanciato contro il tram una bottiglia vuota, poi ha gettato a terra la bici simulando un investimento. Insomma, uno dei tanti “disagiati” con cui hanno a che fare, a loro rischio e pericolo, i conducenti dei mezzi pubblici. Sul posto il 118 e una pattuglia dei Carabinieri che ha raccolto gli elementi necessari per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.