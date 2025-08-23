Il Casale fa quattro gol sotto il diluvio contro l’Asti

(Casale) Casale – Asti 0-4– Finisce in goleada l’amichevole tra Casale e Asti, con i Galletti che si impongono per quattro a zero su un Casale mai realmente in partita. Dopo pochi minuti l’Asti ha sbloccato la partita con la rete di Gioachino Catania: movimento profondo, tempismo perfetto e pallonetto preciso a superare il portiere. Il 2-0 arriva dopo il cooling break: il Casale aveva appena provato a farsi vedere con qualche tiro dalla distanza, controllato senza patemi da Brustolin. L’Asti riprende però ritmo grazie alla vivacità di Pisciotta e all’ordine di Gatto in mezzo. Sugli sviluppi di un corner, Ropolo stacca in area e segna. Nella ripresa ampio spazio per il turnover con Lugli che sostituisce Gioachino e fornisce ad Erbini la sponda per il 3-0. l’Asti cala il poker nel finale con Soplantai, con una percussione centrale chiusa con un destro preciso dalla distanza.

Casale – Asti 0-4

Casale 1909: Pinato, Ferraris, Perdicaro, Mazzucco L., Canino, Bullano, Zaffiro (Cap.),Miceli, Mazzucco E., Mullici, Beatrice. A disp: Rainero, Mudaro, Davin, Piano, Kolaj, Corona, Hakorja, Vergnasco, Rosso, Acosta Fuentes. All: Bellingeri-Spinoglio.

Asti Calcio: Brustolin (Cap.), Garcia, Volpe, Gatto, Gjura, Ropolo, Pisciotta, Vanegas, Catania, Bova, Lugli. A disp: Costantino, Soplantai, Isoldi, Ferrari, Bresciani, Ortolano, Erbini, Stojmenovski, Mana. All: Cascino.

Gol: 2’ Catania, 30’ Ropolo, 71’ Erbini, 85’ Soplantai.

Arbitro: Romano Gian Franco (Casale Monferrato).