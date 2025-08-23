Si getta dal balcone durante una violenta lite col fidanzato

Torino – Una giovane ragazza italiana tra i venti e i trent’anni, si è tolta la vita, verso l’una di notte tra giovedì e ieri, gettandosi dal balcone del suo alloggio in centro. Nonostante il pronto intervento di una squadra del 118 per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivate anche le volanti della polizia. Secondo i primi riscontri la ragazza era in casa co il fidanzato. Sarebbe emerso che tra i due c’era stata una lite per questioni sentimentali proprio poco prima che la ragazza si togliesse la vita. A chiamare il 112 è stato il fidanzato che ha chiamato il 112 nella notte in stato di choc, parlando di una lite per questioni sentimentali. Sul fidanzato, che è il testimone principale che può dare una versione importante di quello che è accaduto l’altra notte, al momento non ci sono sospetti ma il corpo della vittima resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non si esclude che nelle prossime ore il sostituto procuratore di Torino Vito Sandro Destito — che era di turno quando è avvenuta la tragedia e ha aperto il fascicolo — possa decidere di disporre l’autopsia per escludere altri tipi di lesioni oltre a quelle legate alla caduta dall’alto. Sulla vicenda, vista la delicatezza nei casi in cui c’è una ipotesi di suicidio, c’è il massimo riserbo.