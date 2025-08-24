Cade nella piscina: grave bimbo di tre anni

Omegna (VCO) – Un bambino moldavo in vacanza con la famiglia, è ricoverato da ieri all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo essere stato trovato dal padre verso le tre del pomeriggio sul fondo della piscina del bed and breakfast dove la famiglia alloggia. Solo nelle prossime ore si potranno però stabilire le esatte condizioni di salute del piccolo, presumibilmente caduto nella piscina mentre giocava insieme ad altri bambini, e definire eventuali danni riportati nell’incidente. All’arrivo in ospedale, il bimbo respirava con l’ausilio dei macchinari. Sul posto i Carabinieri e il personale del 118 hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto con l’aiuto di un interprete per dialogare coi famigliari del piccolo: secondo quanto appurato, mentre i genitori erano a tavola, i bimbi si sono allontanati per giocare. Quando sono tornati, uno non c’era più: immediate le ricerche, dentro e anche fuori dal b&b. Poi il padre l’ha notato in fondo alla piscina: si è tuffato e l’ha tirato fuori dall’acqua. Il bimbo è stato rianimato, ma le sue condizioni non sono non è chiaro esattamente quanti minuti sia rimasto in acqua e in arresto cardiocircolatorio. Al momento i medici non si sbilanciano.