Calcio Coppa Italia – All’Acqui il primo tempo, all’Ovadese il secondo: due gol per parte

Acqui – Ovadese Coppa Italia Eccellenza Sedicesimi di andata

Acqui: 1 Rosti, 2 Lanza, 3 Martino, 4 Baretta (60′ Verdese), 5 Ventre, 6 Abdlahna (2′ Biglia), 7 Baldizzone, 8 Anguiletti, 9 Atomei, 10 Saviozzi, 11 Mazzarello. In panchina: 12 Bello, 13 Badano, 17 Gillardo, 18 El Hlimi, 19 Hysa, 20 Cadario. All. Malvicino.

Ovadese: 1 Gaione, 2 Bonicco, 3 Visentin, 4 Bianchi, 5 Fissore, 6 Bosic, 7 Agostini (55′ Forno), 8 Genocchio (68′ Campazzo), 9 Romei, 10 Margaglio, 11 Sciutto. In panchina: 12 Tamburelli, 13 Allemani, 14 Minetto, 15 Maiolo, 16 Giangrasso, 17 Ferrari. All. Carosio.

Gol: pt. 44′ Biglia; st 11′ Mazzarello, 23′ Sciutto, 35′ Romei.

Arbitro: Galvani di Cuneo.

Acqui (Acqui – Ovadese 2-2) – Pareggio 2-2 tra Acqui e Ovadese nell’andata dei sedicesimi di Coppa Italia Eccellenza. L’Ovadese recupera l’Acqui dopo essere stata sotto di due reti. Buon primo tempo di manovra degli ospiti, anche se il match si accende in maniera decisiva solo nel finale della prima frazione. Locali, infatti, in vantaggio al 44′ con Biglia che sfiorano subito il raddoppio con una clamorosa occasione nel recupero. Avvio di ripresa che vede i padroni di casa addirittura raddoppiare con Mazzarello, ma la reazione della squadra di Carosio è veemente. Grazie infatti alle reti di Sciutto e Romei arriva il meritato pareggio. Tra sete giorni il ritorno a Ovada.