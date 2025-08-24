Calcio Coppa Italia Eccellenza – Tra Alessandria e Luese equilibrio in campo, risultato a occhiali

(Alessandria Alessandria – Luese 0-0) – Finisce con un pareggio la sfida di andata di Coppa Italia tra Alessandria e Luese. Poche le occasioni degne di nota: nel primo tempo due tiri da fuori dei padroni di casa, prima Pellegrini poi Piana, entrambi sventati dal portiere, La Luese si fa vedere nella seconda parte della prima frazione, con Plado che conclude sul fondo dopo essere stato pescato in area da Foschi. Secondo tempo che segue lo stesso canovaccio del primo: palla lunga per la Luese e tentativi di costruzione dal basso per i Grigi. In attacco i padroni di casa faticano a trovare conclusioni pericolose, mentre dietro si difendono con ordine. Sul finale del secondo tempo gol annullato all’Alessandria per fuorigioco: palla in mezzo per Pellegrini che conclude sotto la traversa ma si era già alzata la bandierina del guardalinee. Prossimo appuntamento il match di ritorno Domenica prossima al Centogrigio sempre contro la Luese.

Alessandria – Luese Coppa Italia Eccellenza sedicesimi andata

Alessandria – Luese 0-0

Alessandria: 1 Colla; 2 Merlo (80′ Laureana), 3 Cirio, 4 Pellegrini, 5 Cesaretti, 6 Cociobanu, 7 Picone, 8 Nicco, 9 Cargiolli (60′ Ventre) 10 Grandoni (60′ Morganti), 11 Piana. In panchina: 12 Menino, 13 Straneo, 14 Tos, 16 Boveri, 17 Robbia, 19 Costanzo. All. Merlo.

Luese Cristo: 1 Virano, 2 Camara, 3 Cappai, 4 Belgiovine, 5 Brondino, 6 Castagna (60′ Pernice), 7 Foschi (78′ D’Alessandro), 8 Bellucca, 9 Plado, 10 Zeni (65′ Ferram), 11 Ambrosino, In panchina: 12 Artusio, 15 Armocida, 16 Ajmar, 20 Beggi. All. Telesca.

Arbitro: Bray di Alessandria