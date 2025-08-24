Calcio Serie A (1°) – Esordio col botto della Cremonese che batte il Milan a San Siro

Milano (Milan – Cremonese 1-2) – La Cremonese fa la storia e trova la sua prima vittoria a San Siro nella sera del ritorno sulla panchina Rossonera di Allegri. In gol, per gli uomini di Nicola, Baschirotto e Bonazzoli mentre Pavlovic prima dell’intervallo aveva messo l’incontro in parità. Gli ospiti passano al 28′. azione manovrata dalla squadra di Nicola, con Zerbin abile a mettere al centro un pallone dolce per il centrale ex Lecce. La marcatura di Pavlovic non è asfissiante e il difensore, di prima, conclude in porta per il clamoroso vantaggio. Prima dell’intervallo il pareggio: azione confusa con un intervento dubbioso tra Saelemaekers e Zerbin, con il numero 7 a terra. Il Milan prosegue con Estupinan che trova il suo primo assist all’esordio con Pavlovic che conclude di testa e rimette in equilibrio l’incontro. Al 61′ il gol vittoria della Cremonese: nasce tutto da un errore di Gimenez, Baschirotto recupera palla e serve Pezzella sulla fascia, il cross è morbido e Bonazzoli colpisce in sforbiciata. Maignan non può arrivare e il punteggio si assesta aul 1-2.

Milan – Cremonese Calcio Serie A (1° Giornata)

Milan (3-5-2): 16 Maignan; 23 Tomori (66′ Chukwueze), 46 Gabbia, 31 Pavlovic; 56 Saelemaeekers, 8 Loftus- Check, 14 Modric (66’Jashari), 19 Fofana, 30 Estupinan (46′ Jimenez); 11 Pulisic, 7 Gimenez. In panchina: 1 Terraciano, 37 Pittarella, 4 Ricci, 5 De Winter, 24 Athekame, i, 33 Bartesaghi, 80 Musah. All. Allegri..

Cremonese (3-5-2): 1 Audero; 15 Bianchetti (82′ Ceccherini), 6 Baschirotto, 24 Terraciano; 3 Pezzella, 27 Vandeputte (57′ Payero), 33 Grassi (57′ Bondo), 18 Collocolo, 7 Zerbin; 90 Bonazzoli (82′ De Luca), 7 Okereke (65′ Sanabria). In panchina: 16 Silvestri, 69 Nava, 17 Sernicola, 19 Castagnetti, 22 Floriani Mussolini, 57 Lordkipanidze, 55 Folino. All.Nicola.

Gol: 28′ Baschirotto, 45′ Pavlovic; st 61′ Bonazzoli.

Arbitro: Collu di Cagliari.

Foto: Sky Sport