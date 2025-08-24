Calcio Serie A (1°) – Partita da sbadiglio, risultato a occhiali

Genova (Genoa – Lecce 0-0) – Finisce 0-0 a Marassi, una partita tutt’altro che spettacolare tra un Genoa pericoloso due volte ma confusionario in impostazione e un Lecce ben organizzato ma mai al tiro. Risultato tutto sommato giusto, buon Lecce in avvio, poi una lunga fase di studio senza occasioni di rilievo interrotta dalla prodezza di Colombo su Carboni. Camarda, grande atteso in casa Lecce, non ha particolarmente brillato chiuso da una difesa che obiettivamente ha concesso poco. Nel secondo tempo non cambia rispetto alla prima frazione di gioco, con il Lecce che macina gioco senza mai calciare in porta e il Genoa che si rende pericoloso in ripartenza o su palle inattive. Lo 0-0 fotografa molto bene l’andamento della partita.

Genoa – Lecce 0-0

Genoa (4-2-3-1): 1 Leali; 15 Norton – Cuffy, 16 Marcandalli, 22 Vasquez, 3 Martin; 32 Frendrup (88′ Thorsby), 73 Masini; 21 Carboni (73′ Ellertsson), 11 Stanciu (87′ Vitinha), 29 Gronbaek (59’Messias); 29 Colombo (74′ Ekhator). In panchina: 31 Siegrist, 39 Sommariva, 55 Ostigard, 17 Malinovkyi, 20 Sabelli, 30 Cuenca, 40 Fini, 76 Venturino. All. Vieira.

Lecce (4-3-3): 30 Falcone; 25 Gallo, 44 Tiago, 4 Gaspar, 17 Veiga (66′ Kouassi); 20 Ramadani, 5 Berisha (58′ Kaba), 29 Coulibaly (83′ Pierret); 22 Banda (59′ Sottil), 73 Camarda (83′ N’Dri), 7 Morente. In panchina: 1 Fruchtl, 8 Rafia, 5 Perez, 32 Samoooja, 14 Helgason, 80 Gorter, 93 Maleh, All. Di Francesco.

Arbitro: Massa di Imperia.

Foto: Rai Play