Calcio Serie B (1°) – Il Monza parte bene e fa sua la posta

Monza (Monza – Mantova 1-0) – Il Monza debutta con il piede giusto in Serie B superando per 1-0 il Mantova grazie al gol segnato da Izzo al 57′. Il risultato al U-Power Stadium si sblocca al 57′: calcio d’angolo battuto da Ciurria, sul secondo palo si fa trovare pronto Izzo che stacca indisturbato e batte Festa anche grazie a una leggera deviazione di Caprini. Arrivano i primi tre punti per il Monza che non gioca una delle sue migliroi partite ma è brava a concretizzare le poche occasioni avute. All’84’ occasione per il raddoppio: bolide di Azzi con il destro in controbalzo da venti metri, Festa tiene a galla il Mantova allontanando il pericolo. L’obiettivo del Monza è quello di tornare immediatamente in Serie A, prima vittoria per mister Bianco dopo la sconfitta con il Frosinone in Coppa Italia.

Monza – Mantova 1-0

Monza (3-4-2-1): 20 Thiam; 4 Izzo, 13 Ravanelli, 3 Lucchesi (88′ Delli Carri); 19 Birindelli, 32 Pessina (72′ Colombo), 14 Obiang, 7 Azzi; 28 Ciurria (68′ Galazzi), 10 Caprari (68′ Balde); 47 Mota (79′ Petagna). In panchina: 1 Pizzignacco, 43 Strajnar, 2 Brorsson, 9 Maric, 16 Sardo, 27 Capolupo, 28 Colpani. All. Bianco.

Mantova (4-2-3-1): 1 Festa; 6 Bani, 29 Cella, 3 Mantovani, 17 Radaelli (60’Maggioni); 37 Majer (82′ Wieser), 21 Trimboli; 28 Caprini (82′ Fiori), 18 Fallett (60′ Mensah)i, 30 Bragantini (71′ Galupppini); 9 Mancuso. In panchina: 22 Andrenacci, 4 Mullen, 20 Fedel, 23 Marras, 27 Castellini, 36 Paoletti, 53 Pittino. All. Possanzini.

Gol: 57′ Izzo.

Arbitro: Colombo di Como.Foto: Mantova 1