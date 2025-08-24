Calcio Serie B (1°) – Mister esordienti pari sono

Chiavari (Virtus Entella – Juve Stabia 1-1) – Esordio con un pareggio per i due allenatori esordienti nella categoria: a decidere le reti di Candellone prima e il pareggio di Marconi, entrambi i gol sugli sviluppi di calci piazzati. Al 47′ il vantaggio della squadra campana: calcio d’angolo battuto dal solito Mosti e Candellone, con un grande anticipo su Parodi, batte Colombi. Dopo un primo tempo dominato quasi interamente dalla squadra di casa arriva la doccia fredda sul finale della prima frazione. Il pareggio della Virtus al 60′: calcio di punizione battuto da Guiu e questa volta sul colpo di testa del difensore, Confente non può farci nulla. L’ultima mezz’ora offre occasione da entrambe le parti, prima ci prova da fuori Leone, palla alta, poi è il turno di Guiu che di testa non concretizza. Finisce 1-1 con un punto per parte.

Virtus Entella – Juve Stabia 1-1

Virtus Entella (3-5-2): 1 Colombi; 15 Marconi (73′ Dalla Vecchia), 6 Tiritiello, 23 Parodi; 94 Mezzoni, 24 Franzoni, 4 Nichetti, 8 Karic, 26 Di Mario (83′ Boccadamo); 21 Russo (73′ Debenedetti), 11 Guiu (76′ Fumagalli). In panchina: 22 Del Frate, 80 Rinaldini, 2 Palomba, 7 Bariti, 81 Bottaro, 90 Portanova, 50 Benali, 25 Matteazzi, 9 Castelli. All. Chiappella.

Juve Stabia (3-4-2-1): 1 Confente; 6 Bellich, 4 Ruggero, 19 Stabile (46′ Varnier); 21 De Pieri (62′ Pierobon), 3 Reale (46′ Cacciamani), 55 Leone, 24 Carissoni; 98 Mosti, 11 Piscopo (87′ Burnete); 27 Candellone (88′ Mannini). In panchina: 63 Boer, 16 Signorini, 8 Buglio, 13 Baldi, 26 D’Amore. All. Abate.

Gol: 47′ Candellone, 60′ Marconi.

Arbitro: Calzavara.

Foto: Primocanale