Calcio Serie C (1° Giornata) – Juve in rimonta pareggia al 90′

Carpi (Carpi – Juventus U23 1-1) – Finisce in parità il match inaugurale del campionato per la Juventus U23 che pareggia la partita al 90′ dopo essere passata in svantaggio al 77′ con la rete di Cortesi. Partita rimessa in equilibrio da Vacca, neo entrato, al termine di una mischia in area. Il vantaggio dei padroni di casa, firmato Cortesi, giunge al culmine di un contropiede dove Gerbi crossa per Ceccotti che fa da sponda al numero 72 che calcia di potenza in porta. Prossima sfida per la squadra di Brambilla, in casa ad Alessandria, contro il Livorno vittorioso nella partita di ieri.
Carpi – Juventus U23 1-1
Carpi (3-4-1-2): 1 Sorzi; 4 Zagnoni, 17 Lombardi, 19 Rossini; 7 Ceccotti, 11 Casarini (74′ Verza), 29 Rossetti, 10 Stanzani (60′ Amayah); 70 Arcopinto (74′ Forte); 72 Cortesi, 9 Gerbi. In panchina: 22 Sacchetti, 12 Furghieri, 6 Panelli, 33 Pitti, 77 Visani, 3 Rigo, , 5 Figoli, 23 Sall. All. Cassani.
Juventus U23 ( 3-5-2): 22 Mangiapoco; 32 Turicchia, 23 Scaglia, 4 Pedro Felipe; 7 Puckza, 5 Macca, 16 Faticanti, 8 Owusu (60′ Amaradio), 41 Cudrig (45′ Perotti); 17 Guerra (78′ Vacca), 9 Deme (60′ Okoro). In panchina: 12 Scaglia, 28 Bruno, 6 Ngana, 10 Anghelè, 15 Savio, 20 Pugno, 21 Crapisto, 24 Van Arle, 26 Pagnucco. All. Brambilla.
Gol: 77′ Cortesi (C), 90′ Vacca (J).
Arbitro: Zago di Conegliano.