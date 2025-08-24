Calcio Serie C (1°) – Un capolavoro di Pitou regala la vittoria all’Alcione Milano

Milano (Alcione Milano – Triestina 1-0) – Comincia con una vittoria il campionato dell’Alcione Milano che sconfigge in casa la Triestina con la rete al 13′ di Pitou. Partita che i padroni di casa conducono fin dalle prime battute: al 13′ vantaggio Alcione, gol meraviglioso di Pitou che da metà campo lascia partire uno spiovente che beffa Matosevic fuori dai pali, toccando la parte bassa della traversa ed insaccandosi in rete. La Triestina prova a reagire ma ogni tentativo è vano: un po’ per la bravura della difesa dell’Alcione nel chiudersi e un pò per il mancato appoggio delle punte. Nel secondo tempo nonostante i cambi la sorte del match non cambia.
Alcione Milano – Triestina 1-0
Alcione Milano (4-3-1-2): 22 Agazzi; 94 Bertolotti, 6 Ciappellano, 23 Pirola, 7 Renault; 18 Lopes (78′ Samele), 23 Galli, 8 Muroni; 10 Pitou (87′ Miculi); 11 Morselli (70′ Invernizzi, 30 Zamparo. In panchina: 1 Cecchini, 16 Lanzi, 17 Rebaudo, 31 Marconi, 67 Mocchi, 73 Scuderi. All. Cusatis.
Triestina (3-4-2-1): 1 Matosevic; 14 Anzolin, 5 Kosijern(46′ Moises Pereira), 6 Moretti; 21 Tonetto, 7 Ionita, 8 Attys (46′ D’Urso), 17 Jonsson (76′ Vicario); 28 Pedicillo, 26 Embalo (66′ Gunduz); 9 Vertainen. In panchina: 22 Borriello, 3 Palma, 15 Voca. 19 Bagnoli, 27 Izzo. All. Marino.
Gol: 13′ Pitou.
Arbitro: Galiffi di Alghero.
Foto: Triveneto Goal