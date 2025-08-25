Calcio Serie A (1°) – La Juve è tornata!

Torino (Juventus – Parma 2-0) – La Juventus si fa trovare preparata nella 1 giornata di Campionato sconfiggendo per 2-0 il Parma. Parma ben organizzato che nulla può difronte ad una Juve che concede veramente poco. Re della serata Yildiz, autore di due assist per David e Vlahovic. Al 60′ vantaggio Juve: fa tutto bene Yildiz, palla al centro per David che, di prima, trova il tocco utile per superare Suzuki e a portare in vantaggio i suoi. All’84’ il raddoppio poco dopo l’espulsione di Cambiaso: Yildiz illumina regalando l’occasione al serbo di esultare sotto la propria curva. In precedenza un palo di Conceicao e una traversa di Kelly avevano negato il vantaggio agli uomini di Tudor.

Juventus – Parma Calcio Serie A 1 Giornata di Campionato

Juventus – Parma 2-0

Juventus (3-4-1-2): 16 Di Gregorio; 4 Gatti (58′ J. Mario), 3 Bremer, 6 Kelly; 15 Kalulu, 5 Locatelli (58′ Koopmainers), 19 Thuram, 27 Cambiaso; 7 Conceicao (80′ Gonzalez); 10 Yildiz (89′ Mckennie), 30 David (80′ Vlahovic). In panchina: 23 Pinsoglio, 43 Fuscaldo, 24 Rugani, 40 Rouhi, 17 Adzic, 18 Kostic. All. Tudor.

Parma (3-5-2): 31 Suzuki; 5 Valenti, 39 Circati, 15 Delprato; 10 Bernabè, 14 Valeri, 16 Keita (88′ Djuric), 24 Ordonez (57’Sorensen), 18 Lovik; 32 Pellegrino, 11Almqvist (80′ Benedyczak). In panchina: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 60 Amoran, 8 Estevez, 21 Joujou, 65 Plicco, 19 Begic, 77 Sits. All. Cuesta.

Gol: 60′ David, 84′ Vlahovic.

Arbitro: Mercenaro.

Foto: Goal Com