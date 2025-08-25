Calcio Serie A (1°) – Un Como-Cronometro si impone a una Lazio non ancora pronta

Como – Prima vittoria in questa Serie A per il Como che supera per 2-0 la Lazio. Prestazione pressochè perfetta per la squadra di Fabregas che vince con le reti nella ripresa di Douvikas e Paz. Male, invece, la formazione di Sarri mai realmente in partita. Al 48′ il gol del vantaggio: Paz con un passaggio filtrante perfetto lancia Douvikas, che resite alla pressione di Gila e segna con un destro in diagonale, battendo Provedel nonostante il tentativo di parata. Raddopio al 74′: il numero 10 argentino segna su calcio di punizione, superando la barriera e infilando la palla all’incrocio dei pali. Al 77′ traversa del Como: azione tutta in velocità, Paz smista per l’arrivo di Vojvoda che stampa il destro sulla traversa. Il Como gioca in modo spettacolare mentre la Lazio è in difficoltà. Girandola di cambi sul finale di gara ma il punteggio non cambia.

Como – Lazio Serie A 1 Giornata Campionato

Como – Lazio 2-0

Como (4-1-4-1): 30 Butez; 77 Van Der Brempt (71′ Smolcic), 14 Ramon, 2 Kempf, 3 Valle; 19 Paz (79′ Caqueret); 23 Perrone (79′ S.Roberto), 33 Da Cunha, 31 Vojvoda, 11 Douvikas; 17 Rodriguez (90′ Kuhn). In panchina: 22 Vigorito, 12 Menke, 5 Goldaniga , 7 Morata, 9 Gabrielloni, 15 Jack, 18 Moreno, 20 Baturina , 63 Cutrone, 90 Azon. All. Fabregas.

Lazio (4-3-3): 94 Provedel; 30 Tavares (68′ Pellegrini), 25 Provstgaard, 34 Gila, 29 Lazzari (62′ Marusic); 7 Dele- Bashiru (76′ Dia), 8 Guendouzi, 32 Cataldi (68′ Rovella); 10 Zaccagni, 11 Castellanos, 22 Cancellier (62′ Pedro)i. In panchina: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 3 Pellegrini, 6 Rovella, 9 Pedro, 14 Noslin, 19 Dia, 21 Belahyane, 23 Hysay, 26 Basic, 77 Marusic. All. Sarri.

Gol: 48′ Douvikas, 74′ Paz.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Foto Goal Com