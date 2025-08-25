Calcio Serie A – l’Atalanta dopo l’autogol è costretta a rincorrere

Bergamo (Atalanta – Pisa 1-1) – Pari tra Atalanta e Pisa con i Bergamaschi costretti a rincorrere, all’autogol di Hien risponde nella ripresa la rete di Scamacca. L’Atalanta riparte dal proprio pubblico, ma senza il vero trascinatore di tutti questi anni, Gian Piero Gasperini. Al suo posto, un figlio, proprio del nuovo tecnico Giallorosso, Ivan Juric, che per aggressività ricorda vagamente il suo predecessore. Il tecnico serbo lancia Zalewski dal primo minuto, Maldini e De Kaetelare dietro alla punta Scamacca. Al 26′ però doccia gelata per i padroni di casa, Pisa in vantaggio: l’ultimo tocco è di Hien sul pallone rimesso al centro da Angori. Al 50′ arriva il pari: fa tutto Scamacca che controlla, aspetta, prende la mira e fa uno a uno spedendo col destro all’angolino sul palo lontano. Poco dopo traversa dell’autore del gol Scamacca: cross morbido di Zalewski per Scamacca, il cui colpo di testa si stampa sulla traversa.

Atalanta – Pisa Calcio Serie A 1 Campionato

Atalanta (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 42 Scalvini (88′ Kossounou); 16 Bellanova, 15 De Roon, 8 Pasalic (70′ Ederson), 59 Zalewski; 17 De Ketelare (84′ Samardzic), 70 Maldini (72′ Sulemana); 9 Scamacca (72′ Krstovic). In panchina: 31 Rossi, 57 Sportiello, 44 Brescianini, 47 Bernasconi, 69′ Ahanor, 77 Zappacosta. All. Juric.

Pisa (3-4-1-2): 47 Semper; 44 Denoon (78′ Calabresi), 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 3 Angori, 6 Marin (68′ Piccinini), 20 Aebischer, 15 Tourè; 11 Tramoni (62′ Cuadrado); 14 Meister (54′ N’Zola), 32 Moreo (62′ Akinsanmiro). In panchina: 12 Nicolas, 22 Scuffet, 7 Leris, 8 Hojholt, 16 Buffon, 72 Maucci, 76 Mbambi. All.Gilardino.

Gol: 26′ Hien Autogol, 50′ Scamacca.

Arbitro: Ruben.

Foto Corsera