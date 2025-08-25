Calcio Serie B – Spezia – Carrarese: esordio da dimenticare per lo Spezia

La Spezia (Spezia – Carrarese 0-2) – Schiavi regala il derby alla Carrarese. Finisce 2-0 in favore degli ospiti la sfida del Picco. Esordio da dimenticare per lo Spezia, ma è solo una mattonella di un campionato lunghissimo. La rete del vantaggio al 45′: Finotto finisce in terra in area di rigore trattenuto da Kouda, l’arbitro inizialmente lascia correre poi torna sui suoi passi, grazie all’ausilio del var che fischia rigore. Schiavi trasforma, Moscardi intuisce ma non basta. Il primo tempo finisce 1-0 per gli ospiti, grazie al rigore che ha portato anche all’espulsione di kouda. Il raddoppio al 71′ sempre con Schiavi: gol meraviglioso, salta secco Esposito e incrocia il pallone nell’angolino. Primi tre punti per la Carrarese, per lo Spezia c’è ancora da lavorare.

Spezia – Carrarese Calcio Campionato Serie B, 1° Giornata

Spezia – Carrarese 0-2

Spezia (3-5-2): 12 Mascardi; 2 Wisniewski, 55 Hristov, 37 Mateju; 15 Cistana (46′ Comotto), 23 Candela (88′ Cassata), 8 Nagy (67′ Candelari), 5 Esposito, 80 Kouda; 27 Soleri(46′ Artistico), 20 Di Serio. In panchina. 16 Loria, 14 Zurkowski, 21Insignito, 24 Bertoncini, 26 Onofri, 30 Corradini, 65 Giorgeschi, 82 Djankpata. All. D’Angelo.

Carrarese (3-4-2-1): 1 Bleve; 3 Imperiale, 4 Illanes, 26 Ruggeri (66′ Calabrese); 7 Belloni (87′ Cicconi), 17 Zuelli, 18 Schiavi, 72 Zanon (75′ Bouah); 10 Bozhanaj (66′ Melegoni), 32 Finotto; 9 Abiuso (75′ Torregrossa). In panchina: 80 Accornero, 28 Distefano, 6 Oliana, 77 Parlanti, 12 Garofani, 21 Rubino, 99 Fiorilli. All. Calabro.

Gol: 45′ Schiavi (C), 71′ Schiavi.

Arbitro: Pairetto.

Espulsi: Kouda (S) 45′.