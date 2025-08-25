Calcio Serie C (1°) – I Laziali in palla, i Bergamaschi nel pallone

Latina (Latina – Atalanta U23 1-0) – Sconfitta nella partita inaugurale del campionato per l’Atalanta U23, che cede per 1-0 al Latina. Ai Bergamaschi è mancata un po’ di lucidità negli ultimi metri per cercare quantomeno il pareggio. Al 58′ la rete dei padroni di casa che decide il match: cross di Ciko respinto dalla difesa, il pallone però resta in area a seguito di un rimpallo e Riccardi è bravo a coordinarsi e a fulminare Pardel. Nel primo tempo il Latina si è reso pericoloso al 25′: grave errore in difesa in impostazione degli ospiti. Quieto recupera palla e calcia venendo murato: poi la sfera arriva ad Ekuban che non trova la porta. Nel prossimo turno l ‘Atalanta U23 ospiterà in casa il Casarano.

Latina – Atalanta U23 Calcio Serie C 1 Giornata Girone C

Latina – Atalanta U23 1-0.

Latina (3-4-2-1): 21 Mastrantonio; 13 Marenco, 32 Parodi, 6 Calabrese; 2 Ercolano, 30 De Ciancio, 8 Ciko, 3 Porro (61′ Vona); 80 Quieto (50′ Riccardi), 77 Pannitteri; 7 Ekuban (49’Gagliano). In panchina: 22 Iosa, 1 Basti, 28 Regonesi, 66 De Marchi, 23 Farneti, 4 Scraviglieri, 19 Di Giannantonio, 17 Catasus, 18 Dutu, 9 Ciciretti, 20 Fasan, 11 Pace. All.Bruno.

Atalanta U23 (3-4-2-1): 1 Pardel; 37 Navarro, 19 Obric, 18 Guerini; 24 Ghislandi, 5 Panada, 8 Pounga, 61 Idele; 99 Vavassori, 80 De Nipoti (68′ Cortinovis); 14 Cissè (68′ Camara). In panchina: 17 Torriani, 22 Sassi, 6 Comi, 68 Del Lungo, 23 Tornaghi, 4 Berto, 3 Simonetto, 40 Colombo, 21 Riccio, 7 Manzoni, 47 Levak, 82 Lonardo, 66 Bergonzi. All. Bocchetti.

Gol: 58′ Riccardi.

Arbitro: Francioni di Perugia.

Foto Tuttocampo