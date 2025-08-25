Eternit: Schmidheiny condannato in appello a 9 anni e sei mesi

Casale Monferrato (AL) – Sedici anni di processi, quasi quattrocento morti per una una condanna a nove anni e mezzo. La condanna in appello dell’aprile scorso in Corte d’Assise d’Appello di Torino, le cui motivazioni saranno depositate il prossimo 14 ottobre. A molti la sentenza appare misera ma i giudici rispondono che la cosa importante è il riconoscimento della colpevolezza dell’imputato.

Che non ci si dimentichi dei quasi 400 morti che a Casale sono stati (e più di 3000) e di tutte quelle famiglie che, per le vittime, lottano ogni giorno. In una sentenza verbalizzata e accessibile a tutti, che indichi il colpevole c’è sempre stata perché, alla fine, non sono i numeri di anni a contare, ma il riconoscimento della colpa, che comunque in eterno ci aiuta a ricordare la vicenda, il disastro e il dolore, per far sì che non si ripeta.