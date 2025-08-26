Calcio Serie A (1°) – Non c’è appello: l’Inter demolisce il Toro

Milano (Inter – Torino 5-0) – Goleada dell’Inter nella prima uscita. stagionale, cinque a zero al Torino e tre punti conquistati. Per la prima di campionato sulla panchina nerazzurra, Chivu decide di dare continuità al suo predecessore Inzaghi: l’unica novità è Sucic al posto dell’infortunato Calhanoglu. Sommer in porta, difesa a tre formata da Pavard, Acerbi e Bastoni, con Dumfries e Dimarco sulle corsie laterali e Mkhytarian da mezz’ala sinistra. Thuram e Lautaro coppia d’attacco. Baroni, invece, punta sul 4-3-3 rinunciando al trequartista per inserire un centrocampista in più. Davanti ad Israel ci saranno Coco e Masina, con Lazaro e Biraghi terzini. In mediana Gineitis e Casadei al fianco del regista Illkhan mentre Ngonge e Vlasic completano il tridente con Simeone preferito ad Adams e Zapata. Il primo gol al 18′ sugli sviluppi di un corner calciato da Barella: il 95 Nerazzurro prende il tempo a Simeone e incrocia nell’angolo opposto beffando Israel. Al 36′ il raddoppio: Sucic attende il taglio di Thurame lo serve in verticale, l’attaccante francese gira la palla in diagonale sul secondo palo dove il portiere non arriva. Il tris all’inizio del secondo tempo: erroraccio di Gineitis in uscita, sul pallone si avventa Lautaro che in scivolata realizza il suo primo gol stagionale. Al 62′ poker: cross con il contagiri dalla destra di Bastoni per la capocciata vincente di Thuram. Al 72′ la manita: altra gestione palla pessima del Torino, Lautaro offre all’ex Parma il primo centro in maglia nerazzurra.

Inter – Torino Serie A 1 Giornata Calcio Campionato

Inter – Torino 5-0

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 5 Pavard, 16 Acerbi, 95 Bastoni (86′ Enrique); 2 Dumfries, 8 Sucic, 23 Barella, 22 Mkhitaryan (79′ Diouf), 32 Dimarco (67′ C.Augusto); 9 Thuram (67′ Bonny), 10 Martinez (78′ Zielinski). In panchina: 12 Di Gennaro, 6 De Vrij, 16 Frattesi, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios. All. Chivu.

Torino (4-3-3): 81 Israel; 34 Biraghi, 5 Masina, 23 Coco, 20 Lazaro (80’Pedersen); 22 Casadei, 6 Ilkhan (58′ Tameze), 66 Gineitis; 10 Vlasic, 18 Simeone (64′ Adams), 26 Ngonge (88′ Anjorin). In panchina: 1 Paleari, 71 Popa, 7 Aboukhlal, 8 Ilic, 13 Maripam, 21 Dembelè, , 83 Perciun, 91 Zapata, 92 Nije. All. Baroni.

Gol: 18′ Bastoni, 38′ Thuram; 52′ Martinez, 62′ Thuram, 72′ Bonny.

Arbitro: La Penna.