Calcio Serie B (1°) – Due a zero, palla al centro: la Samp balbetta

Genova (Sampdoria – Modena 0-2) – Non di certo l’inizio col quale sperava di cominciare Donati: due a zero dal Modena in casa. I Canarini la chiudono al 90′: la Sampdoria in avanti alla ricerca del pareggio, ne approfittano gli ospiti che si lanciano in contropiede con il definitivo 2-0 di Zanimacchia. Al 75′ la rete del vantaggio: il numero 8 degli emiliani segna un gol bellissimo da fuori area, destro potente sotto l’incrocio dei pali, niente da fare per Ghidotti. La Sampdoria prova ad abbozzare qualche risposta ma gli attacchi sono sterili e non impensieriscono la difesa ospite. I padroni di casa avevano approcciato nel modo corretto alla partita e si rendono pericolosi: Coda viene servito con il tacco da Cherubini, da lui a Benedetti che prova a giro di destro, la palla viene bloccata da Chichizola. Nel secondo tempo poca Samp che subisce le due reti che decidono l’incontro.

Sampdoria – Modena Calcio Serie B (1°)

Sampdoria – Modena 0-2

Sampdoria (3-5-2): 22 Ghidotti; 5 Riccio, 25 Ferrari, 31 Vulikic; 23 Depaoli, 7 Bellemo (81′ Narro), 4 Ferri (74’Abildgaard), 16 Henderson, 80 Benedetti (74′ Pedrola); 9 Cherubini (62′ Pafundi), 9 Coda (61′ Cuni). In panchina: 98 Coucke, 21 Giordano, 44 Iannou, 39 Malanca, 18 Venuti, 33 Conti, 8 Ricci. All. Donati.

Modena (3-5-2): 1 Chichizola; 20 Nieling, 28 Adorni, 77 Tonoli; 7 Zampano (66′ Zanimacchia), 18 Pyyhtia (74′ Magnino), 16 Gerli (73′ Sersanti), 8 Santoro, 2 Beyuku; 23 Di Mariano (66′ Mendes), 9 Gliozzi (89′ Massolin). In panchina: 78 Bagheria, 33 Cauz, 29 Cotali, 92 Defrel, 19 Nador, 22 Pezzolato, 4 Pergreffi. All. Sottil.

Gol: 75′ Santoro, 90′ Zanimacchia.

Arbitro: Piccinini di Forlì: