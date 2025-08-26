Calcio Serie C – Novara e Inter U23 fanno pari e accontentano tutti

Novara (Novara – Inter U23) 1-1- Finisce in parità la sfida tra il Novara e l’Inter U23. Le due squadre si dividono l’intera posta in palio: a Topalovic risponde nel secondo tempo Da Graca. Al 22′ vantaggio ospite: punizione magistrale di Topalovic, supera Boseggia, portando avanti i suoi. Al 65′ pareggio Novara: rete di Da Graca su assist perfetto di Arboscello. Pareggio meritato per i padroni di casa, che da qualche minuto stavano mettendo in difficoltà la difesa ospite. Nel finale di partita sono i padroni di casa a spingere di più: Valdesi per ben due volte nella stessa occasione sfiora la rete con due tiri, entrambi non precisi da poter centrare lo specchio. Un punto per uno che, per quello che si è visto in campo, non lascia grossi rammarichi.

Novara – Inter U23 1-1

Novara (4-3-1-2): 1 Boseggia; 71 D’Alessio, 45 Khailoti (19′ Citi), 26 Lorenzini, 70 Valdesi; 8 Di Cosmo (60′ Arboscello), 21 Ranieri, 19 Collodel; 10 Donadio; 20 Da Graca (90′ Ledonne), 9 Alberti. In panchina: 12 Negri, 90 Perini, 17 Dell’Erba, 27 Deseri, 3 Lartey, 65 Cortese,, 29 Maressa. All. Zanchetta.

Inter U23 ( 3-4-1-2): 1 Melgrati; 5 Alexiou, 19 Prestia, 24 Re Cecconi (90′ Stante); 10 Kamate, 8 Fiordilino, 9 Topalovic (68′ Bovo), 46 Cinquegrano (81′ Avitabile); 3 Cocchi (80′ David); 7 Spinaccè, 35 Zuberek (69′ La Gumina). In panchina: 12 Raimondi, 91 Calligaris, , 6 Maye,, 16 Venturini, 20, 23 Zarate, 25 David, 26 Garonetti, 30 Mosconi, 90 Lavelli. All. Vecchi:

Gol: 22′ Topalovic, 64′ Da Graca.

Arbitro: Bozzetto di Bergamo.